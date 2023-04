12.00 Gentiloni: non sono preoccupato su Pnrr Il Commissario Ue all'Economia Gentilo- ni si dice "ottimista" sul Pnrr. "Non sono preoccupato per l'erogazione ri- chiesta a fine dicembre. I punti da chiarire saranno chiariti e vedo gran- dissima buona volontà da parte del go- verno". Il successo del Pnrr "è obiettivo comu- ne" di Roma e Bruxelles."Certamente c'è un margine" per rinegoziare i termini del Recovery plan. "E quando arriveran- no le proposte di emendamento dall'Ita- lia, la Commissione le esaminerà con massima collaborazione e flessibilità".