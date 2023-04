17.33 Kiev:morto Merinov,campione kickboxing E' morto per le ferite riportate sul fronte di guerra in Ucraina il quattro volte campione del mondo di Kickboxing, l'ucraino Vitaly Merinov. Lo ha annun- ciato il sindaco di Ivano-Frankivsk, sua città d'origine. "Una perdita ir- reparabile" per la comunità, ha detto. "Merinov è partito per la guerra il primo giorno dell'invasione. Durante uno dei combattimenti, è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco alla gam- ba.E' guarito ed è tornato sul fronte". Si era arruolato volontario. Lascia la moglie e una figlia piccola.