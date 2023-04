18.01 Decreto flussi, 252 mila domande datori Dal "click day" del 27 marzo,nell'ambi- to del decreto flussi,sono 252 mila le domande dei datori di lavoro per l'in- gresso di lavoratori stranieri. Le quo- te previste dal provvedimento sono 82.705. Sono i dati del Viminale. Il maggior numero di istanze proviene dalla Campania (109.716),seguita da La- zio (20.879) e Veneto (20.661). Le istanze verranno istruite rispettan- do l'ordine cronologico e nel limite delle quote che saranno comunicate in via telematica dal ministero del Lavo- ro, fa sapere il Viminale.