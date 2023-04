16.55 Terzo polo, Renzi e Calenda verso addio Aria di rottura tra Renzi e Calenda, in attesa del congresso e dell'annunciato scioglimento di Italia Viva e Azione in un unico partito. Calenda solleva dubbi sul nuovo incarico di Renzi alla dire- zione del Riformista: "Non confonda po- litica e informazione".E Richetti,Azio- ne, rivendica la leadership di Calenda. Renzi chiede di non fare polemica e convoca una riunione di parlamentari e consiglieri regionali."Abbiamo accetta- to tutte le richieste di Azione.Andiamo avanti. Se Calenda ha cambiato idea, lo dica", fanno sapere da Italia Viva.