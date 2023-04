15.43 Lagarde:atteso continuo calo inflazione "Ci attendiamo che l'inflazione nell' area Euro continui a calare",con l'al- lentarsi delle pressioni sui prezzi e gli effetti di una politica monetaria stringente. Così la presidente della Bce Lagarde, che però avverte "c'è no- tevole incertezza". "Il sistema bancario dell'area Euro è resiliente,con capitali solidi e liqui- dità", aggiunge. La guerra in Ucraina "continua a essere un rischio al ribas- so per l'economia" e "un rallentamento più deciso dell'economia mondiale" po- trebbe pesare sulla crescita in Europa.