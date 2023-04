15/04/2023 09:32 Maltempo, allerta gialla in 7 Regioni 9.32 Maltempo, allerta gialla in 7 Regioni Prosegue l'ondata di maltempo che inve- ste la Penisola con temporali,grandine, venti forti e persino neve. Oggi nuova allerta gialla in 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Molise e Umbria. Un'ampia area di bassa pressione ha portato un'intensificazione dell'insta- bilità al Centro-Sud, specie nelle zone tirreniche. L'avviso della Protezione civile prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rove- scio o temporale, frequente attività elettrica, grandinate e vento.