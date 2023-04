7.55 Sicilia, GdF recupera 2.000 kg cocaina La GdF del comando provinciale di Cata- nia e il Gruppo aereonavale di Messina hanno recuperato in mare, al largo del- la costa orientale della Sicilia, due tonnellate di cocaina, per un valore di mercato stimato in oltre 400 mln di eu- ro. La droga era imballata in circa 70 col- li galleggianti per evitare l'inabissa- mento, scortati da un dispositivo lumi- noso e tenuti assieme da reti per age- volarne il recupero e il trasporto sul- la terra ferma.Il grosso carico sarebbe stato lasciato in mare da navi cargo.