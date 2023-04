12.34 Meloni:puntare a lavoro donne e nascite "In Italia ci sono sempre più persone da mantenere e sempre meno persone che lavorano e il modo su cui lavora il go- verno non è solo quello sui migranti, anche quello della grande riserva inutilizzata che è il lavoro femminile portandolo alla media europea e puntan- do sulla demografia,con l'incentivazio- ne da parte delle famiglie di mettere al mondo dei figli". Così la premier all'inaugurazione del Salone del Mobile a Milano, che defini- sce "vetrina dell'eccellenza italiana nel mondo".