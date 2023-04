11.00 Papa: non si deve uccidere in nome Dio "Non si deve mai uccidere in nome di Dio, perché per Lui siamo tutti fratel- li e sorelle. Ma insieme si può dare la vita per gli altri". Così il Papa in udienza generale "Oggi ci sono delle persecuzioni dei cristiani, tanti, sono più i martiri di oggi" che quelli di ieri -dice- Per confessare la fede cristiana sono cac- ciati via dalla società o vanno in car- cere". La testimonianza cristiana è "presente in ogni angolo del mondo", anche nello Yemen "da molti anni ferito da una guerra terribile e dimenticata".