10.30 Sprecati 524 grammi di alimenti a testa In Italia,1,5 mln di ettari di terreno, pari alla superficie agricola di Emilia Romagna e Veneto messe insieme,produco- no quei 524 grammi di alimenti sprecati a testa ogni anno, secondo quanto cal- colato da WasteWatcher International Observatory on Food and Sustainability. Da qui l'invito a stili di vita più sostenibili. Secondo i dati di Coldi- retti, il 62% degli italiani coltivano frutta,verdure o erbe aromatiche in giardini,terrazzi e orti urbani,in par- te spinti dalla voglia di avere un rap- porto più diretto con terra e natura.