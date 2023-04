12.05 Fiaccolata per psichiatra uccisa il 3/5 Per ricordare la psichiatra Barbara Ca- povani uccisa da un suo paziente, il 3 maggio si terrà una fiaccolata a Pisa convocata dall'Intersindacale medica della Toscana e dalla Fnomceo. "Cammineremo in silenzio tenendo accesa quella fiaccola della speranza. Questo è il momento del lutto, non di altre riflessioni che sicuramente saranno ne- cessarie sull'escalation delle aggres- sioni e della violenza verso gli opera- tori sanitari", si legge nel comunicato di convocazione dell'iniziativa. Donati gli organi della vittima.