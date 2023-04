7.00 Milanese, 30 arresti per traffico droga Trenta arresti ordinati dalla direzione distrettuale Antimafia di Milano ed e- seguiti dal Ros dei carabinieri nelle province di Pavia, Varese, Sassari e Catania, per smantellare un giro inter- nazionale di droga tra Lombardia e Spagna diretto anche dall'interno del carcere milanese di Opera. Sequestrati 240.000 euro in contanti e 329 chili di sostanza stupefacente tra cocaina, hashish e marijuana. Accuse, oltre a traffico di stupefacen- ti, sono estorsione e riciclaggio.