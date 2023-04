9.15 Migranti,sbarchi a Lampedusa e a Napoli E' giunta a Napoli la nave Geo Barents con 75 migranti,tra cui 40 minori e 13 donne, soccorsi al largo della Libia. Intanto la nave Astral di Open Arms salpata ieri sera da Lampedusa ha indi- viduato un gommone in difficoltà con 38 persone a bordo, tra Sicilia e Tunisia. Nella notte a Lampedusa sono arrivati 102 migranti con 3 imbarcazioni,partiti da Sfax in Tunisia. Solo ieri ci sono stati 20 approdi che hanno portato sul- l'isola 1.078 persone. Per alleggerire l'hotspot, previsti trasferimenti con navi,traghetti e voli militari.