Papa: dove sono gli sforzi per la pace? "In questa fase storica i pericoli sono tanti,ma,mi chiedo,anche pensando alla martoriata Ucraina,dove sono gli sforzi creativi di pace".Così il Papa nel suo discorso alle autorità a Budapest. La"passione per la politica comunitaria per la multilateralità sembra un bel ricordo del passato:pare di assistere al triste tramonto del sogno corale di pace,mentre si fanno spazio i solisti della guerra","si marcano le zone, si segnano le differenze,tornano a ruggire i nazionalismi",ha detto.Sui migranti: "L'Europa lavori a vie sicure e legali"