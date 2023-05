8.36 Maltempo, allerta in dieci regioni La perturbazione che ha portato piogge diffuse da Nord a Sud nella Festa del Lavoro insiste ancora sulla penisola: per oggi la Protezione civile ha dira- mato l'allerta arancione sull'Emilia Romagna e gialla su altre 9 regioni: Marche, Abruzzo, Molise, Campania,Cala- bria,Lazio,Basilicata,Puglia e Sicilia. Si attendono in particolare precipita- zioni diffuse e persistenti sull'Emilia Romagna, specie sui settori centrorien- tali. Previsti rovesci di forte inten- sità ,frequente attività elettrica,gran- dinate e vento forte.