8.39 Maltempo, allerta rossa Emilia Romagna Prosegue l'ondata di maltempo sul Paese con allerta rossa in Emilia Romagna du- ramente colpita dai temporali, arancio- ne in Sicilia e gialla in Abruzzo, Ba- silicata, Calabria, Campania,Lombardia, Marche, Molise e Toscana. In Emilia Romagna sospesa circolazione ferroviaria su diverse linee per l'in- nalzamento del livello dei fiumi dovuto alle piogge,soprattutto nelle province di Bologna e Ravenna. Esondato il fiume Lamone. Scuole chiuse precauzionalmente in alcuni comuni,tra cui Faenza.Frana a Loiano, sulla statale della Futa.