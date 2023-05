19.10 Migranti, 19.442 minori soli in Italia Sono quasi 20mila (19.442) i minori stranieri non accompagnati in Italia a febbraio di quest'anno. Lo riferisce il Rapporto 2022 del Sai (sistema di acco- glienza e integrazione) dell'Anci e del Ministero dell'Interno. Per l'85,2% si tratta di maschi;il 70% ha tra 16 e 17 anni; oltre il 45% sta per diventare maggiorenne.Il 70% arriva da Ucraina (4.819,il 24,8% del totale) Egitto (4.647,il 23,9%),Tunisia (9%) e Albania (6,8%).Il 60% dei minori prove- nienti dall'Ucraina รจ collocato in Lom- bardia, Emilia-Romagna, Lazio e Veneto.