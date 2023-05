09/05/2023 12:55 Zelensky:grazie Ue per munizioni,presto 12.55 Zelensky:grazie Ue per munizioni,presto "L'Europa è stata resa possibile dalla sconfitta del male" e "insieme oggi di nuovo stiamo combattendo l'aggressione e la politica di odio che la Russia ha riportato nel nostro continente. Ora abbiamo bisogno di una nuova vittoria". Così il presidente ucraino aggiungendo: "Ho ringraziato Ursula (von der Leyen, NdR) per la prontezza nel fornire nuove munizioni.Questione chiave la velocità: ci servono ora, sul campo di battaglia" Infine: "Ci aspettiamo a giugno l'ok Ue sul percorso di adesione ucraino".