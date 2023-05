Maltempo,è allerta rossa Emilia Romagna Torna il maltempo in tutta Italia, ma osservata speciale è soprattutto l'Emi- lia Romagna, già colpita dall'alluvione della settimana scorsa. La Protezione civile della Regione ha disposto l'al- lerta meteo rossa sulla gran parte del- la provincia di Bologna. Previste piene dei corsi d'acqua del settore centro- orientale, con difficoltà di smaltimen- to delle acque. Si invita la cittadi- nanza a limitare gli spostamenti. Diramata l'allerta gialla in altre 12 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria,Lazio,Lombardia,Marche,Molise, Puglia, Sicilia, Trentino e Umbria.