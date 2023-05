13.55 Partito di Macron: "Meloni è disumana" Nuovo durissimo attacco di Parigi a Ro- ma sull'emergenza migranti.Questa volta arriva dal capo del partito di Macron, Stéphane Séjourné,citato da Le Figaro. "L'estrema destra francese prende per modello l'estrema destra italiana. Si deve denunciare la loro incompetenza e la loro impotenza.Meloni fa tanta dema- gogia sull'immigrazione clandestina:la sua politica è ingiusta,disumana,inef- ficace". Per Le Figaro,"Meloni è agita- ta come uno spauracchio anti-Le Pen dal governo". Séjourné ha organizzato un seminario a sostegno del Pd per il 25/5