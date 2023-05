22.00 Covid, sentiti a Brescia Conte-Speranza Interrogati dal Tribunale dei ministri, a Brescia,l'ex premier Conte e l'ex mi- nistro della Salute Speranza,nell'ambi- to dell'inchiesta della Procura di Ber- gamo per la mancata istituzione di una zona rossa in Lombardia e la mancata applicazione del piano pandemico. Conte "ha chiarito e ricostruito quanto accaduto dal 26 febbraio al 6 marzo", spiega l'avvocato Malavenda.Speranza ha detto di non aver applicato il piano pandemico del 2006,ritenuto inefficace dalla comunità scientifica,"ma si sono presi tutti i provvedimenti".