12.35 Mare, bandiere blu Italia salgono a 226 226 le località marine e lacustri che hanno ottenuto le Bandiera Blu 2023, 16 in più rispetto al 2022. Le new entry sono Catanzaro, Rocca Imperiale, San Mauro Cilento, Gatteo,Laigueglia, Sori, Sirmione, Toscano Maderno, Porto San Giorgio,Termoli, San Maurizio D'Opaglio Verbania, Gallipoli, Isole Tremiti, Le- porano, Vieste e Orbetello. Cattolica non confermata. Al top Liguria e Puglia: la prima ot- tiene due nuove bandiere e arriva a 34. Quattro nuove bandiere blu pugliesi,22 in tutto. Poi Campania e Toscana a 19.