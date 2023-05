7.42 Visco: pesano guerra,energia e tensioni "Raccomanderei di essere attenti a come giudichiamo" le prospettive sulle mosse future di politica monetaria, "c'è un livello di incertezza molto alto"a cau- sa della "guerra in corso, della dimen- sione energetica per ora rientrata a livello di costi,e della frammentazio- ne globale,con la tensione con la Cina" Lo ha detto il governatore di Bankita- lia,Visco,in un'intervista a Rai News24 a margine del G7 a Nigata, in Giappone. Visco ha avvertito: "I rischi dell'eco- nomia reale si sentono,e le banche sono più caute, anche a livello europeo".