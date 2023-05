11.00 Ue:"Stime economia meglio del previsto" "Complessivamente le prospettive dell' economia sono migliori del previsto.Ab- biamo evitato una recessione e siamo orientati a una crescita moderata que- st'anno e il prossimo". Così il commis- sario all'Economia Gentiloni presentan- do le previsioni economiche primaverili "L'inflazione si è mostrata persistente ma è previsto che cali" nel 2023 e nel 2024, dice, ma "il bilancio dei rischi è tornato a orientarsi al ribasso" per "elementi di incertezza" tra cui infla- zione, tensioni bancarie Usa e "ovvia- mente la guerra in Ucraina".