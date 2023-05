7.40 Droga e mafia, arresti in più regioni Dall'alba i Carabinieri di Bari stanno eseguendo numerose ordinanze di custo- dia nei confronti di indagati ritenuti appartenenti a un'organizzazione crimi- nale dedita al traffico di stupefacenti con modalità mafiose, e attiva nei ter- ritori di Andria e del nord barese. Gli arresti sono in corso in diverse località della Puglia, e in Liguria, Lombardia e Piemonte.