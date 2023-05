17.35 Esondano fiumi e torrenti, è allarme Allerta fiumi per il maltempo che sta funestando Emilia Romagna e Marche. Il Savio è esondato in centro a Cesena. Il Comune ha invitato i cittadini ad allontanarsi da piani terra e scantina- ti. Pesaro allagata per esondazioni sparse del torrente Genica che attra- versa la città. In Emilia Romagna 10 fiumi hanno superato i livelli di al- lerta. Chiusi tutti i ponti a Riccione e dalle 20 quelli sul Secchia a Modena. A Bologna esonda ancora il torrente otterraneo Ravone. Allerta fiumi anche nel Ravennate.Nelle Marche esonda Misa.