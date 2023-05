11.23 Maltempo,non si allenta morsa su Italia La Penisola continua ad essere investi- ta dall'ondata di maltempo, e nonostan- te il miglioramento delle condizioni meteo permane l'allerta rossa in Emi- lia-Romagna. Allerta meteo e idrogeolo- gica anche per la Sicilia orientale. Allerta arancione in Piemonte, dove si registra l'esondazione del Po nella zo- na di Villafranca e Carignano, in pro- vincia di Torino. Chiuse alcune strade. L'allerta รจ gialla per Sardegna, Cala- bria, Basilicata, Lazio e parte di Abruzzo, Molise, Lombardia, Piemonte, Marche, Toscana e Valle d'Aosta.