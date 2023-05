8.35 Muore schiacciato da un macchinario Un uomo di 30 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro che si è veri- ficato nella notte negli spazi di una attività produttiva nella zona indu- striale di Mariano del Friuli (Gorizia) Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, l'uomo è rimasto schiacciato mentre lavorava con un macchinario. Inviati sul posto l'e- quipaggio di un'ambulanza da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso. Attivati an- che i vigili del fuoco. Inutili le ma- novre salvavita.