9.18 Truffe su bonus facciate, 10 arresti La Guardia di finanza di Verona ha sco- perto una truffa da 17 milioni di euro architettata attraverso l'illecito per- cepimento di erogazioni statali per in- terventi edilizi ("bonus facciate"). Sgominata un'associazione per delinque- re transnazionale, arrestate 10 persone e sequestrati beni per oltre 5 milioni di euro. I finanzieri di Verona e Agri- gento e i carabinieri di Verona, coor- dinati dalla procura della Repubblica del capoluogo veneto, hanno eseguito gli arresti in Veneto, Lazio, Piemonte e Sicilia.