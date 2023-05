19.53 Ponte, Salvini: porterà 100mila posti "Per la Calabria e la Sicilia il Ponte è un risarcimento danni per promesse mai mantenute". Così il ministro dei Trasporti e Infra- strutture,Salvini,dopo il voto finale Dl Ponte in Senato."Sarà il ponte più studiato e indagato al mondo,il più at- teso,il ponte a campata unica più lun- ga al mondo",dice."Sarà un'opera green ci saranno oltre 100.000 t di emissio- ne di CO2 in meno e un mare più pulito. I lavori partiranno entro l'estate'24 e finiranno nel '30.Farà risparmiare 6mld euro,porterà 100mila posti di lavoro".