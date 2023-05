22.15 Nuova ondata maltempo pure in E.Romagna Forti temporali anche domani pure sulla Pianura Padana fino all'Emilia Romagna già duramente colpita dall'alluvione. La nuova ondata di maltempo si abbatte- rà ancora una volta sulla regione già flagellata dalle inondazioni. Sempre domani, poco nuvoloso al centro con temporali sparsi in attenuazione nel tardo pomeriggio. Anche per il Sud e la Sicilia, la gior- nata sarà poco nuvolosa con rovesci o temporali nelle aree adriatiche che tenderanno a diminuire in serata.