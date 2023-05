22.42 Calcio, Serie A: Inter-Atalanta 3-1 Inter provvisoriamente al secondo posto grazie al 3-2 all'Atalanta.I nerazzurri scavalcano di un punto la Lazio impe- gnata con la Cremonese.Orobici in quin- ta posizione a quota 61, a tiro della Juve (59) che deve ricevere il Milan. Avvio shock per gli ospiti.Lautaro Mar- tinez manda in porta Lukaku al primo minuto. Al 3' Barella buca Sportiello dopo due respinte su Dimarco. Pasalic accorcia (36'). Nella ripresa, Brozovic 'regala' a Lautaro il suo 21° gol (77') Nel recupero, punizione magistrale di Muriel che beffa Onana (91').