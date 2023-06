12.25 Meloni:"Con Zelensky,difende anche noi" "Aiuteremo l'Ucraina finché sara neces- sario. Zelensky difende la nostra sicu- rezza e il diritto internazionale".Così la premier Meloni al summit Epc. "Siamo sostenitori della politica delle porte aperte" ma l'ingresso di Kiev nella Na- to sarà oggetto del vertice di Vilnius. "Italia è in prima fila nel sostegno". "L'Europa non è un club, né un insieme di regole e interessi, ma una civiltà basata sui valori"."Grande messaggio di apertura" per "Ucraina, Moldova,Balcani occidentali","direi di ricongiungimento nell'Ue."Non c'è Europa di serie A e B"