13.42 Cassese:bene il governo su Corte Conti "Ha fatto benissimo il governo a limi- tare il controllo preventivo della Cor- te dei Conti". Lo ha detto Cassese,pre- sidente emerito della Consulta, al Fe- stival dell'Economia di Torino. "Aspetti di merito sui controlli e di metodo sul modo in cui si รจ svolta que- sta vicenda danno ragione al governo", "bisognerebbe che le grandi corporazio- ni dello Stato ripensassero al modo in cui agiscono nei confronti dello Stato di cui sono rappresentanti",ha detto.E poi:controlli preventivi e concomitanti in Italia"sono una forma di cogestione"