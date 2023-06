20.24 Calcio, Serie A: Torino-Inter 0-1 Inter seconda a +1 sulla Lazio in atte- sa dell'impegno dei biancocelesti a Em- poli grazie allo 0-1 in casa di un To- rino che fallisce l'aggancio alla Fio- rentina all'ottavo posto. Toro pericoloso con Ricci,poi Inter con Dumfries e Lukaku. Singo impegna Handa- novic, ma il gol lo segna Brozovic con un mancino su cui Milinkovic-Savic ha qualcosa da rimproverarsi (37').Ripresa Dzeko appena entrato spaventa il Toro, come Gagliardini di testa, Handanovic salva su Karamoh.Dzeko scheggia il palo Sanabria divora il pareggio per il Toro