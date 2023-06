19.45 Salvini:adesione al Ppe non in agenda "Non é all'ordine del giorno l'ingresso nel Ppe:continuo a lavorare per un ac- cordo tra tutti i partiti di centrode- stra a Bruxelles, con l'obiettivo di rendere più incisive alcune battaglie". Così il segretario leghista Salvini in un'intervista al quotidiano trentino 'Il T'."Negli ultimi anni abbiamo assi- stito all'asse tra Ppe e socialisti:non credo piaccia agli elettori moderati di centrodestra",sottolinea. Sul voto di- retto del premier:"Mi piace l'idea,per evitare inciuci e governi contrari alla volontà popolare,come visto in passato"