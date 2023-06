23.10 Per Serie B è spareggio Verona-Spezia Servirà lo spareggio fra Verona e Spe- zia (entrambe sconfitte) per conoscere l'ultima retrocessa. Atalanta e Roma in Europa League, Juve in Conference. SASSUOLO-FIORENTINA (venerdì) 1-3 CREMONESE-SALERNITANA (sabato) 2-0 EMPOLI-LAZIO (sabato) 0-2 TORINO-INTER (sabato) 0-1 NAPOLI-SAMPDORIA 2-0 ATALANTA-MONZA 5-2 LECCE-BOLOGNA 2-3 MILAN-VERONA 3-1 ROMA-SPEZIA 2-1 UDINESE-JUVENTUS 0-1