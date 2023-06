21.30 Basilicata, stop treni fino a 15 luglio Fino al 15 luglio (e non fino al 06/06 come annunciato due giorni fa) resta interrotta la circolazione dei treni sulla linea Metaponto-Potenza, in Basi- licata. Si sta lavorando per riattivare il servizio. Il tratto ferroviario รจ fermo dal 2 giugno a causa di un'allu- vione tra Campomaggiore e Salandra, tra le province di Potenza e Matera. "I tecnici hanno riscontrato danni ben maggiori provocati dalle abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi", fa sapere Ferrovie dello Stato. Sono 150 i tecnici al lavoro.