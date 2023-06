16.51 Zuppi-Zelensky,nunzio:visita importante Il nunzio apostolico a Kiev, Kulbokas, definisce "sincero,cordiale e importan- te" l'incontro nella capitale ucraina tra l'inviato del Papa, il cardinale Zuppi,e il presidente ucraino Zelensky. "Il cardinale è stato molto grato per l'attenzione e per un colloquio impor- tante,volto a cogliere il pensiero e le riflessioni sulla situazione" politica e umanitaria in Ucraina.Su questo Zuppi "dovrà poi riflettere con il Santo Pa- dre", dice il nunzio. Conferma che il cardinale stasera torna a Roma, per ve- dere con il Papa i passi successivi.