19.30 Migranti, Meloni-Leyen-Rutte a Tunisi Missione lampo Ue-Italia-Olanda domani a Tunisi per discutere di cooperazione in materia d'economia, energia ma so- prattutto migranti. Giorgia Meloni,Ursula von der Leyen e Mark Rutte incontreranno il presidente tunisino Kais Saied per discutere del piano di assistenza finanziaria di Bruxelles a Tunisi,annunciato da Genti- loni (900 mln di euro), e dell'accordo raggiunto dai 27 sul nuovo Patto sulla migrazione (individuare 'paesi terzi' sicuri dove rimandare i migranti espul- si da Ue). La Tunisia รจ candidata.