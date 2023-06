21.50 Nubifragi da Nord a Sud, paura e disagi Un violento temporale ha colpito molti comuni del Sud Salento: momenti di pau- ra a Felloniche per una tromba d'aria marina, ma nessun danno o ferito. Vasta frana nell'entroterra del Fermano nelle Marche. Allerta in Molise per nu- bifragi e grandine. Esonda un torrente a Trivento, in provincia di Campobasso. Allerta da Campania a Toscana, da Lom- bardia alla Basilicata: nel Materano auto sommersa per la pioggia. Salvata una famiglia con bambini. Bomba d'acqua a Roma: alcune strade allagate. Esonda- zioni a Sezze (Latina): case isolate.