23.00 Ue:politica migranti non va,cambieremo "Questo naufragio è il segno che la no- stra politica migratoria non funziona bene al momento". Così la Commissaria Ue agli Affari Interni Johansson, dopo l'ultima strage di migranti in mare nel Peloponneso. Le cose cambieranno con il nuovo Patto di migrazione e asilo, sottolinea "ed è importante aver dimostrato di poter la- vorare insieme sul tema.La situazione di stallo è finita". Johansson difende il lavoro delle Ong: "Sono diverse tra loro, ma in generale fanno un ottimo lavoro e salvano vite".