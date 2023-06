15.01 5 Vele, mare della Sardegna ancora top Sono le 21 località marine insignite delle Cinque Vele con cui Legambiente e Touring Club Italiano premiano il mare più bello. Il 2023 conferma il primato della Sardegna, che conta 7 località in classifica, fra cui la prima, Bausei (Nuoro). Seguono Toscana (4), Puglia e Campania (3), Sicilia (2). Una località a Cinque Vele in Basilicata e in Cala- bria, regione new entry con Tropea. Nella classifica dedicata ai laghi, 12 comuni premiati. Al top Trentino e Alto Adige e n°1 la trentina Molveno. Prima volta per l'Abruzzo con Scanno (AQ).