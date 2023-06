17/06/2023 20:30 Pride in 10 città per i diritti lgbtqi+ 20.30 Pride in 10 città per i diritti lgbtqi+ Dieci città attraversate dall'Onda pri- de,la manifestazione a sostegno dei diritti delle persone Lgbtqi+.A Torino, Bari,Bergamo,La Spezia,Mantova,Civita- nova Marche,Parma,Treviso e Varese. "Ancora una straordinaria giornata di mobilitazione",dichiara Gabriele Piaz- zoni,segretario generale di Arcigay che si rammarica del silenzio della premier e del governo."Allora voglio chiederle io, Presidente, cosa risponde alle mi- gliaia di persone che riempiono le piazze e chiedono passi concreti verso la piena uguaglianza?"