22.45 Pnrr,Gentiloni:terza rata entro il mese La terza rata del Pnrr "arriverà reali- sticamente entro la fine del mese". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni al Taobuk, a Taormina. "La sfida per noi in Italia, oltre a concludere queste verifiche con Bruxel- les sulla terza rata è,soprattutto,per per le fasi successive" ha detto ancora l'ex premier."Non credete che a Bruxel- les ci sia rigidità sulla possibilità di modificare progetti, perché non c'è. Non abbiamo un atteggiamento notarile, ma di attenzione perché sono soldi di tutti".