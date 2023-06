18.02 Usa-Cina,Blinken:colloqui costruttivi I colloqui del segretario di Stato Usa Blinken in Cina sono stati "franchi e costruttivi": lo rende noto il diparti- mento di Stato Usa. Blinken "ha sotto- lineato l'importanza della diplomazia e del mantenimento di canali di comuni- cazione aperti su tutta la gamma di questioni per ridurre il rischio di percezione errata e calcolo errato". Poi "ha sollevato una serie di questio- ni preoccupanti,nonchè opportunità per esplorare la cooperazione su questioni transnazionali condivise",senza rinun- ciare alla "visione di un mondo libero"