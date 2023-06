20.05 Trentino,esposto Aidaa su 3 orsi morti "Il ritrovamento del terzo orso morto in poche settimane apre una nuova fase, quella di ricerca delle responsabilità dirette di quanto sta avvenendo". Lo comunica Aidaa, l'Associazione ita- liana difesa animali ed ambiente, che ha presentato un esposto alla procura di Trento per chiedere un'inchiesta sul possibile coinvolgimento umano nella causa delle morti dei tre orsi,l'ultimo nei boschi di Cavedago."Chiediamo l'ac- quisizione degli esami autoptici fatti sulle 3 carcasse.Orsi trovati morti do- ve in passato non erano mai scomparsi".