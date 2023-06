7.30 Mafia, blitz in 8 regioni: arresti I Carabinieri del Comando provinciale di Bari stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare a carico di nume- rosi indagati, accusati di appartenere a un sodalizio criminale operante nei quartieri San Pio (Enziteto),Santo Spi- rito e Palese di Bari, dedito alle e- storsioni con modalità mafiose. Gli arresti sono in corso contestual- mente in diverse località di Puglia, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna, Lazio, Veneto e Friuli Venezia Giulia.