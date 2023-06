13.45 Ue: migranti, tutti facciano loro parte "Orribile" il naufragio in Peloponneso e la presidente della Commissione Ue esorta ad agire "in modo urgente" sulle migrazioni, chiedendo "azioni dirette e concrete", "nel quadro delle regole". Von der Leyen cita "per esempio il la- voro che stiamo facendo con la Tunisia, per stabilizzare il Paese con l'assi- stenza finanziaria e investire nella sua economia, nel settore delle rinno- vabili". Infine: "Sono felice che il Patto sulla migrazione stia avanzando. Sulla solidarietà è necessario che tut- ti gli Stati Ue facciano la loro parte"