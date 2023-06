20/06/2023 23:00 Nasce governo di destra in Finlandia 23.00 Nasce governo di destra in Finlandia Il parlamento finlandese ha eletto il leader conservatore Petteri Orpo primo ministro. Il nuovo governo sarà frutto di una coalizione che comprende anche l'estrema destra.Orpo ha ottenuto 107 voti a favore e 81 contrari. La nuova maggioranza governativa ha an- nunciato che adotterà una politica mi- gratoria più restrittiva. I permessi di soggiorno concessi sotto la protezione internazionale saranno temporanei e di durata pari al minimo vigente nell' Unione Europea. I ricongiungimenti fa- mliari saranno più difficili.